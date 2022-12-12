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Историк Ивашов: новые удары по РФ со стороны ВСУ будут, но паниковать не нужно

Мир

Генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, геополитик Леонид Ивашов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал предостережение депутата Андрея Гурелёва, считающего, что россиянам следует быть готовыми к новым ударам ВСУ по территории России.

Историк Ивашов: новые удары по РФ со стороны ВСУ будут, но паниковать не нужно

Эксперт напомнил, что ВСУ уже наносят удары по российской территории, постепенно расширяя их географию. По мнению историка, дальше в этом плане будет только хуже.

"ВСУ уже наносят и они постепенно расширяют и ту территорию Российской Федерации, то есть зону досягаемости увеличивают, и, конечно, они будут наращивать. Уже сейчас американцы дали им согласие на расширение масштабов действий на российской территории. Но надо иметь в виду, что когда американцы дают кому-то согласие, они поставляют соответствующие средства. То есть за этим не заржавеет. Они обязательно будут поставлять", — сказал Ивашов.

Политолог напомнил, что украинские конструкторы заявляли несколько месяцев назад, что они создадут дроны, достигающие Кремля. Эксперт отметил, что технически это возможно, ведь на Украине была мощная инженерно-конструкторская база. К тому же украинцам в этом плане активно помогают американцы, которые работают "хитро" — они не всё дают в виде готовых изделий для ведения боевых действий, а они могут какие-то технологии передать, украинцы сами делают.

Поэтому россиянам действительно следует быть готовыми к нанесению ударов украинскоц стороной, уверен Ивашов. Хотя подготовка и проблема тут может быть только одна: внутренне быть готовыми к отправке на передовую сыновей, мужей, близких людей. При этом бояться целенаправленного обстрела населённых пунктов на территории ВФ со стороны Украины точно не стоит, уверен эксперт.

"А бояться, что попадет в ваш дом, в вашу хату — это маловероятно. Потому что современное оружие не только высокоточное, но оно очень дорогое. Поэтому применяют их по важнейшим военным или экономическим, политическим объектам. Это оружие работает в режиме противостояния Вооруженных сил Украины России и, конечно, центров, где принимаются политические решения, где склады вооружения, боеприпасов и так далее. Паниковать не нужно. На всякий случай заготавливать долгосрочное продовольствие, может быть, и все. Не обеспечишь личную безопасность от крылатых ракет, от дронов, что бы не предпринимал", — сказал Ивашов.

А российским военным, в свою очередь, следует усиливать охрану, оборону стратегически важных объектов. Потому что по мелочам такие дорогостоящие средства ВСУ применять не будут, добавил Ивашов.

Ранее депутат Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести новые удары по территории России, и нужно быть к этому готовыми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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