Генерал США Ходжес: Киев может ударить по базе ВМФ в Севастополе

По мнению генерал-лейтенанта США Бена Ходжеса, есть вероятность, что ВСУ могут нанести удар по базе ВМФ, находящейся в Севастополе. Своей точкой зрения американский генерал поделился в эфире телеканала CNN.

Ходжес рассказал, что сделать это Киев может при помощи советских беспилотников Ту-141, которые беспрепятственно пролетают тысячу километров.

"Меня не удивит, если Украина разовьет этот потенциал. У них (украинцев — Прим. ред.) есть учёные, обученные высококвалифицированные инженеры. Если они смогут поразить базы вокруг Крыма, например, авиабазу Севастополя или военно-морскую базу, это позволит Украинцам занять полуостров", — сказал Ходжес.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что Киев рассматривает планы возвращения Крыма в том числе и невоенным путём. По его словам, на решимость Украины вернуть себе полуостров не могут повлиять даже непрекращающиеся удары по энергообъектам страны, которые наносят ВС РФ.

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