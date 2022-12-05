Замглавы офиса Зеленского: удар по Одессе повредил два объекта инфраструктуры

Удар, нанесённый по Одесской области, нанёс повреждения двум объектам инфраструктуры. Об этом доложил Кирилл Тимошенко, замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского.

"В Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта, ГСЧС уже работают на месте", — написал Тимошенко в своём Telegram-канале.

Украинские СМИ, в частности, издание "Страна" проинформировало об остановке электротранспорта и всех котельных в Одессе 5 декабря.

5 декабря в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога, после чего последовали взрывы. По информации украинской прессы, ряд областей страны — Одесская, Кировоградская, Житомирская — оказались частично обесточены.

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