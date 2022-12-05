Украинские СМИ сообщили об обстрелах Одессы

Украинские средства массовой информации — "Суспильне", "Думская" и УНИАН — сообщают, что в Одессе и Одесской области Украины слышны взрывы.

По их данным, в городе начался сильный пожар после ракетного обстрела.

В понедельник, 5 декабря министерство цифровой трансформации Украины проинформировало о взрывах в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и других областях Украины.

Обстрелы объектов энергетической и оборонной инфраструктуры Украины начались через два дня после теракта на Крымском мосту, к которому причастны ВСУ.

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