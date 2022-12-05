ISW: если НАТО не поддержит Украину в зимней операции, силы ВСУ будут ограничены

Аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередную сводку спецоперации на Украине. Российские войска продолжают оказывать мощное давление на противника под Артёмовском и Авдеевкой, признали эксперты.

Страны НАТО должны помочь украинской армии в преддверии морозов, иначе ВСУ не смогут проводить военные операции и принимать участие в манёвренных боях, считают в США.

"Такой курс действий предоставит российским силам ценную отсрочку в три-четыре месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к борьбе на лучшей основе", — отмечается в сводке ISW.