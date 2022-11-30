Мэр Николаева: в городе тяжёлая ситуация с водоснабжением

На юге Украины, в Николаеве, фиксируются большие сложности с водоснабжением города. Об этом проинформировал мэр Александр Сенкевич.

Градоначальник рассказал, что власти вынуждены использовать для технических нужд солёную воду из местной реки.

"Используем речную воду из нашей реки, не из Днепра, для технических потребностей, но она соленая. Водопровод из Херсона так и не запущен. Когда там будет свет, мы сможем его отремонтировать", — рассказал Сенкевич украинскому изданию "Страна.ua".

До этого первый заместитель Николаевского городского главы Виталий Луков уже рассказывал о массовом использовании речной воды в системе водоснабжения Николаева.

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