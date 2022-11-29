Аналитики НАТО признали, что Украина причастна к подрыву Крымского моста

Аналитики НАТО опубликовали на сайте альянса статью, в которой де-факто признали, что Украина подорвала Крымский мост и совершила другие атаки в Крыму.

Во вторник, 29 ноября на сайте НАТО была размещена статья, которая называется "Ядерное принуждение России на Украине".

"Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив", — отмечается в материале.

Авторы предупреждают, что если НАТО и Украина будут игнорировать и недооценивать историческую роль, которую РФ отводит базе в Севастополе и Крыму в целом, то могут допустить просчёты, чреватые ядерной эскалацией.

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