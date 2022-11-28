Депутат о предложении Boeing: "Цена человеческой жизни не берётся в расчёт"

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Pravda.Ru прокомментировал предложение компании Boeing поставлять Киеву высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, предназначенных для нанесения ударов на дальние расстояния.

Депутат предположил, что Боинг пытается решить свои экономические проблемы за счет военных заказов на фоне украинского кризиса. Выборный напомнил, что дела у компании идут, мягко говоря, неважно с 2020 года. Парламентарий отметил, что компания была вынуждена сократить производство своих лайнеров на фоне экономических сложностей и инженерного кризиса.

Эксперт полагает, что руководство компании Боинг всеми силами пытается выбраться из глубокого экономического кризиса, полностью закрыв глаза на вопросы безопасности и моральный аспект.

"Ещё в 2020 году, по сообщениям американской прессы, корпорация планировала сократить до 10% своих сотрудников на фоне сокращения производства лайнеров. А учитывая, какие они инженерные просчеты допускают — всё это указывает на какой-то серьезный внутренний кризис в компании. Вспомнить хотя бы фатальные авиакатастрофы с моделью Boeing 737 MAX, унесшие жизнь почти 400 человек. Возможно, руководство компании окончательно решило закрыть глаза на вопросы безопасности. Ну, а раз цена человеческой жизни не берется в расчет, логично пытаться подправить свои финансовые дела за счет поставок на Украину смертоносных ракет", — выразил своё мнение Выборный.

Ранее агентство Reuters написало, что компания Боинг предложила наладить производство новых боеприпасов для отправки Киеву, включая высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, при помощи которых можно наносить дальние удары.

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