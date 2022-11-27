Il Messaggero: в Польше не считают, что Россия готовит на неё нападение

В Варшаве не считают, что Россия ведёт подготовку к нападению на Польшу. Об этом сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб, представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын в беседе с итальянским изданием Il Messaggero.

"У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО", — сказал Жарын.

Однако представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши не исключил, что при определённых обстоятельствах Варшава является основной "мишенью для гибридных угроз со стороны Москвы -от кибер атак до дезинформации".

Также Жарын считает, что мирные переговоры по Украине на данный момент не представляются возможными. Он полагает, что украинский конфликт может затянуться на очень долгий срок.

"Нужно подготовиться к тому, что конфликт может продолжаться годами, но с возможными стратегическими перерывами", — высказал предположение Жарын.