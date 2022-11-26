Польского президента Анджея Дуду может устроить только полное поражение Российской Федерации.
Об этом он написал в своём Twitter*.
"Безопасная Европа — это Европа, в которой Россия терпит поражение: политическое, военное и экономическое", — убеждён лидер Польши.
Телеведущий и журналист Руслан Осташко прокомментировал слова Дуды отметив, что Европа, в которой не было Польши как государства, когда-то вообще являлась вершиной человеческой цивилизации.
"Может, повторить?!" — спрашивает ведущий Первого канала.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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