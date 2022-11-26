Президента Польши устроит только полное поражение России

Польского президента Анджея Дуду может устроить только полное поражение Российской Федерации.

Об этом он написал в своём Twitter*.

"Безопасная Европа — это Европа, в которой Россия терпит поражение: политическое, военное и экономическое", — убеждён лидер Польши.

Телеведущий и журналист Руслан Осташко прокомментировал слова Дуды отметив, что Европа, в которой не было Польши как государства, когда-то вообще являлась вершиной человеческой цивилизации.

"Может, повторить?!" — спрашивает ведущий Первого канала.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.