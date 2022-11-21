Times of Israel: Иран может напасть на объекты ЧМ по футболу в Катаре

Глава военной разведки Израиля Аарон Халива заявил, что Иран может совершить нападение на объекты чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает онлайн-газета Times of Israel.

"Я говорю вам, что иранцы сейчас рассматривают нападение на объекты чемпионата мира в Катаре. Единственная вещь, которая удерживает их — то, как отреагируют катарцы", — отметил Халива.

Массовые акции протеста, которые охватили Иран, и давление Запада на руководство страны могут спровоцировать агрессивную реакцию Тегерана на события в мире, считает глава израильской разведки.

Он добавил, что Иран планирует обогатить уран до 90%, чтобы создать ядерное оружие.

После гибели молодой иранки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов, на улицы Тегерана и других городов Ирана вышли десятки тысяч протестующих. Уличные беспорядки в стране продолжаются с середины сентября.