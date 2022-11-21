В ночь на 21 ноября ВС Ирана нанесли удары по лагерю беженцев и штабу оппозиционных Тегерану партии сил в Иракском Курдистане. По объектам было выпущено три ракеты.
"Удару подвергся штаб иранской курдской оппозиционной партии в городе Кёй-Санджак в окрестностях Эрбиля", — сообщил местный источник агентству Shafaq.
Также сообщается об атаке лагеря беженцев в Бахирке, имеются жертвы. В здании американского консульства в Эрбиле прозвучали сирены воздушной тревоги.
Ранее Министерство обороны Турции проинформировало об уничтожении 89 целей в ходе военной операции на севере Сирии и Ирака.
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