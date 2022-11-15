Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по энергетическим объектам страны нанесены 85 ракетных ударов, причём ещё 20 ожидаются.
"Восемьдесят пять ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем - по энергетической инфраструктуре... Еще впереди может быть около 20 ударов", - сказал украинский лидер.
Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит почти ежедневно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский прибыл в Херсон.