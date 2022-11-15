Зеленский заявил о нанесении 85 ракетных ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по энергетическим объектам страны нанесены 85 ракетных ударов, причём ещё 20 ожидаются.

"Восемьдесят пять ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем - по энергетической инфраструктуре... Еще впереди может быть около 20 ударов", - сказал украинский лидер.

Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит почти ежедневно.