Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у немцев предоставить Киеву лазерное оружие. По его мнению, оно может помочь ВСУ сбивать беспилотники (БПЛА).
В своих социальных сетях Мельник заявил, что Киеву "срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие". По его мнению, только оно способно сбивать "убийственные российские ракеты и беспилотники-камикадзе".
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