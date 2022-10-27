Экс-посол Украины Мельник потребовал у ФРГ лазерное оружие

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у немцев предоставить Киеву лазерное оружие. По его мнению, оно может помочь ВСУ сбивать беспилотники (БПЛА).

В своих социальных сетях Мельник заявил, что Киеву "срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие". По его мнению, только оно способно сбивать "убийственные российские ракеты и беспилотники-камикадзе".