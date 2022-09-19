По мнению политолога Владимира Корнилова, Запад сейчас бросил все силы на уничтожение России, наращивая объёмы "информационной спецоперации против РФ".
По словам эксперта, Киев активно "стряпает" примитивные фейки против России в круглосуточном режиме, а их провокации моментально подхватывают западные страны, требующие самого сурового наказания для РФ. Речь идёт, в частности, о фейке насчёт "массовых захоронений" в Изюме Харьковской области, о котором громко говорят зарубежные СМИ.
И всё это, по мнению Корнилова, которое он озвучил в материале для РИА Новости, является планомерной кампанией Запада, направленной на уничтожение России.
"Фейк примитивен и легко опровергается. Но по этой единодушной реакции Запада видно, что никому там абсолютно не важно, как и когда погибли захороненные на кладбище люди. "Виновный" был назначен заранее — и это должна быть Россия", — отметил Корнилов.
Политолог уверен, что Запад совершенно не беспокоит судьба украинцев, и сражается он не за них и "тем более не за Украину", а против России, открытым текстом заявляя, что она "должна быть навсегда и безвозвратно уничтожена".
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