Политолог Корнилов: Запад ведёт кампанию по уничтожению России

По мнению политолога Владимира Корнилова, Запад сейчас бросил все силы на уничтожение России, наращивая объёмы "информационной спецоперации против РФ".

По словам эксперта, Киев активно "стряпает" примитивные фейки против России в круглосуточном режиме, а их провокации моментально подхватывают западные страны, требующие самого сурового наказания для РФ. Речь идёт, в частности, о фейке насчёт "массовых захоронений" в Изюме Харьковской области, о котором громко говорят зарубежные СМИ.

И всё это, по мнению Корнилова, которое он озвучил в материале для РИА Новости, является планомерной кампанией Запада, направленной на уничтожение России.

"Фейк примитивен и легко опровергается. Но по этой единодушной реакции Запада видно, что никому там абсолютно не важно, как и когда погибли захороненные на кладбище люди. "Виновный" был назначен заранее — и это должна быть Россия", — отметил Корнилов.

Политолог уверен, что Запад совершенно не беспокоит судьба украинцев, и сражается он не за них и "тем более не за Украину", а против России, открытым текстом заявляя, что она "должна быть навсегда и безвозвратно уничтожена".