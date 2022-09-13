Основную прибыль в разгоревшемся энергетическом конфликте между Европой и Россией получат Соединённые Штаты, сообщает китайское издание The Global Times.
По словам экспертов, кризис уже сказался на европейской экономике и качестве жизни граждан ЕС.
"Единственным победителем от зеркального конфликта между Россией и Европой являются США", — уверены авторы материала.
Пока Европа продолжает отказываться от российских энергоносителей, Вашингтон успешно продает газ и нефть странам Старого Света, что позволяет Соединённым Штатам зарабатывать огромные деньги.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.