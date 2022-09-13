Токио на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует изложить своё видение политической ситуации в мире сразу по нескольким ключевым вопросам, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.
Так, согласно информации, Япония представит своё мнение по:
"Японская сторона активным образом намеревается изложить свою позицию по таким вопросам, как усиление функции ООН, включая вопрос реформы Совета Безопасности ООН, а также проблема ядерного разоружения", — сообщил Хаяси журналистам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.