Япония на ГА ООН изложит свою позицию по реформе СБ организации

Токио на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует изложить своё видение политической ситуации в мире сразу по нескольким ключевым вопросам, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

Так, согласно информации, Япония представит своё мнение по:

реформе Совета Безопасности ООН,

усилению функций ООН,

ядерному разоружению.

"Японская сторона активным образом намеревается изложить свою позицию по таким вопросам, как усиление функции ООН, включая вопрос реформы Совета Безопасности ООН, а также проблема ядерного разоружения", — сообщил Хаяси журналистам.