NASA попытается ещё раз запустить ракету к Луне 27 сентября

NASA намерено совершить ещё одну попытку запуска сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System к Луне. Планируется, что мероприятие пройдёт 27 сентября.

Пуск планировали совершить на четыре дня раньше, но отодвинули сроки.

"Запуск планируется на 27 сентября, запасная дата — 2 октября", — говорится в сообщении NASA.

Как пояснили в космическом ведомстве, для успешного запуска ракеты должны провести ещё ряд тестов.