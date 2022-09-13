NASA намерено совершить ещё одну попытку запуска сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System к Луне. Планируется, что мероприятие пройдёт 27 сентября.
Пуск планировали совершить на четыре дня раньше, но отодвинули сроки.
"Запуск планируется на 27 сентября, запасная дата — 2 октября", — говорится в сообщении NASA.
Как пояснили в космическом ведомстве, для успешного запуска ракеты должны провести ещё ряд тестов.
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