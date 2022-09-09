"Рёнхап": КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне

Корейская Народно-Демократическая Республика официально стала ядерным государством. Об этом пишет "Рёнхап".

По информации агентства, власти КНДР теперь могут решиться на ядерный удар в случае применения оружия массового поражения в отношении республики. Отмечается, что Верховное народное собрание утвердило декрет "Политика в отношении ядерного оружия" в среду, 7 сентября.

"КНДР автоматически нанесёт ядерный удар, если национальные ядерные силы будут находиться под угрозой нападения врага", — сказано в материале.