Кедми: Зеленский не понял, предложение Эрдогана насчёт Харькова было не для него

Владимир Зеленский не понял, что предложение президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана насчёт восстановления Харькова адресовано не ему. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.

Накануне Зеленский сообщил о том, что в ходе встречи с Эрдоганом во Львове была достигнута договорённость — Турция примет активное участие в восстановлении украинской инфраструктуры.

Как обычно, комментарий самого Зеленского о переговорах был насыщен штампами про "послания мощной поддержки" и тому подобное. По итогам переговоров он заявил, что Турция готова взять шефство над Харьковской областью и участвовать в восстановлении Харькова.

Яков Кедми считает, что "Эрдоган прекрасно понимает, кто будет в ближайшее время контролировать Харьков, как и большую часть Украины". И это будет отнюдь не Зеленский и Ко.

По словам эксперта, в Турции серьёзный финансовый кризис, нехватка рабочих мест, сильнейшая девальвация национальной валюты, сообщает EurAsia Daily.

"Эрдогану очень нужны международные договора и занятость турецких граждан. И если будет себя хорошо вести, то есть шанс получить контракты на строительство, как это сейчас делает КНДР в ДНР", — заявил эксперт.

Ранее о том, что в ДНР могут привлечь рабочих из КНДР, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, этот вопрос обсуждается с Пхеньяном.

В МИД России подчеркнули, что санкции Совбеза ООН против КНДР не распространяются на республики Донбасса. Директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев заявил, что власти ДНР смогут привлекать северокорейских рабочих на тех условиях, которые определят сами, без вмешательства России.

"На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются", — сказал Ильичев.

По его словам, Россия не собирается быть "самозваным Цербером". Эту функцию на себя взяли "те столицы, которые продолжают раздувать конфликт", сказал российский дипломат.