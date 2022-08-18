A Haber: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать встречу с главой России Владимиром Путиным, сообщают украинские СМИ.

По информации источников украинских журналистов, Эрдоган намерен обсудить эту тему уже сегодня.

"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", — сообщает турецкий телеканал A Haber.

Впрочем, в Киеве ожидают других предложений. Ранее Pravda.Ru цитировала советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который предположил, что в ходе визита лидера Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов, иностранные политики предложат Зеленскому прекратить огонь и "отдать" юг.