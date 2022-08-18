Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать встречу с главой России Владимиром Путиным, сообщают украинские СМИ.
По информации источников украинских журналистов, Эрдоган намерен обсудить эту тему уже сегодня.
"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", — сообщает турецкий телеканал A Haber.
Впрочем, в Киеве ожидают других предложений. Ранее Pravda.Ru цитировала советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который предположил, что в ходе визита лидера Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов, иностранные политики предложат Зеленскому прекратить огонь и "отдать" юг.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.