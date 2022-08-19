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Кандидат в премьеры Британии призвал запретить Путину посещать саммит G20

Мир

Кандидат в премьеры Великобритании, бывший министр финансов страны Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре на острове Бали.

Кандидат в премьеры Британии призвал запретить Путину посещать саммит G20

"Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине", — цитирует телеканал Sky News заявление представителя Сунака.

Он отметил, что союзники Великобритании из G20 должны "назвать поведение Путина ужасающим".

В ноябре на острове Бали (Индонезия) состоится встреча лидеров "Большой двадцатки". Ранее США и Канада выступали с инициативой выгнать Россию из G20, однако другие страны "двадцатки" выступили против этого. Власти Индонезии пригласили на саммит Путина. Также приглашение было отправлено украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, несмотря на то, что Украина не входит в "двадцатку". Западные страны добивались участия Украины в саммите качестве гостя, и индонезийские власти пошли им навстречу.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение Путин по поводу участия в G20 будет принято по мере приближения ноября.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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