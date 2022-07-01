Украина хочет затопить шахты в Донбассе

В Донбассе власти Торецкой горадминистрации Бахмутского района, который находится под контролем Украины, приняли решение затопить угольные шахты: "Дзержинскую", "Торецкую", "Северную", "Южную", "Новую", "Святой Матроны" и шахту им. Артёмова.

По данным агентства "Русская весна", которое ссылается на источники в Торецке, директора угледобывающих предприятий уже получили соответствующий приказ от властей. Руководители шахт должны пустить воду в штольни, когда территорию района пересекут союзные войска России и ДНР. Также украинская администрация предпринимает меры по разрушению социальной и промышленной инфраструктуры.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что в "котле" между населёнными пунктами Горское и Золотое могут находиться до 1500 украинских военных.