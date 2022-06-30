Bloomberg: Путин возглавил список мировых лидеров, которых поддерживают в Сербии

Список мировых лидеров, политику которых поддерживают жители Сербии, возглавил президент России Владимир Путин. Ему симпатизирует почти половина опрошенных белградской службой общественного мнения Demostat, сообщает Bloomberg.

"Российский лидер занял первое место: 40 процентов опрошенных высоко оценили его политику", — отмечает агентство.

На втором месте оказался председатель КНР Си Цзиньпин с 12 процентами, на третьем — президент Франции Эммануэль Макрон с 11 процентами. Политику канцлера Германии Олафа Шольца, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Италии Марио Драги поддержали от трёх до пяти процентов опрошенных сербов. В пользу остальных мировых лидеров высказались менее двух процентов респондентов.

Помимо этого, опрос Demostat показал, что более 50 процентов жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Евросоюза. Почти две трети респондентов назвали НАТО виновником конфликта на Украине.