Путин: освобождение Донбасса и безопасность РФ — конечные цели СВО на Украине

Конечные цели специальной военной операции (СВО) на Украине — это освобождение Донбасса и обеспечение безопасности РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Он подчеркнул: спецоперация идёт по плану и подгонять её под какие-то сроки не стоит. Кроме того, Путин отметил, что доверяет профессионалам, которые действуют так, как считают нужным для достижения целей СВО.

"Конечные цели — это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России", — сказал Путин журналистам после Каспийского саммита.

По его словам, российские войска продолжают идти вперёд и выполнять задачи разных этапов спецоперации.

Президент РФ призвал не акцентировать большое внимание на продолжительности боевых действий. Как пояснил глава государства, Россия прежде всего заинтересована в том, чтобы избежать существенных потерь и сохранить жизни военнослужащих.