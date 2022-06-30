Конечные цели специальной военной операции (СВО) на Украине — это освобождение Донбасса и обеспечение безопасности РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Он подчеркнул: спецоперация идёт по плану и подгонять её под какие-то сроки не стоит. Кроме того, Путин отметил, что доверяет профессионалам, которые действуют так, как считают нужным для достижения целей СВО.
"Конечные цели — это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России", — сказал Путин журналистам после Каспийского саммита.
По его словам, российские войска продолжают идти вперёд и выполнять задачи разных этапов спецоперации.
Президент РФ призвал не акцентировать большое внимание на продолжительности боевых действий. Как пояснил глава государства, Россия прежде всего заинтересована в том, чтобы избежать существенных потерь и сохранить жизни военнослужащих.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.