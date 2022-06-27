Генштаб ВСУ сдаст Лисичанск ВС РФ после завершения саммита НАТО 30 июня

Украина намеревается "сдать" Лисичанск после завершения саммита НАТО, который пройдёт в Мадриде 28-30 июня. В повестке дня саммита есть вопрос о военной помощи ВСУ. Понимая, что оборонять город при превосходстве сил РФ бесполезно, Генштаб ВСУ намерен продемонстрировать Западу: поставки оружия не напрасны и украинцы "доблестно" сражаются с российской армией, пишет "Военное обозрение". По версии издания, Украине вновь необходима правильная картинка для спонсоров.

Существенных перемен в ходе боёв в районе Лисичанска пока нет: ВС РФ и союзные силы республики ведут бои на окраинах города, предпринимая действия для полной блокады населённого пункта.