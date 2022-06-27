Украина намеревается "сдать" Лисичанск после завершения саммита НАТО, который пройдёт в Мадриде 28-30 июня. В повестке дня саммита есть вопрос о военной помощи ВСУ. Понимая, что оборонять город при превосходстве сил РФ бесполезно, Генштаб ВСУ намерен продемонстрировать Западу: поставки оружия не напрасны и украинцы "доблестно" сражаются с российской армией, пишет "Военное обозрение". По версии издания, Украине вновь необходима правильная картинка для спонсоров.
Существенных перемен в ходе боёв в районе Лисичанска пока нет: ВС РФ и союзные силы республики ведут бои на окраинах города, предпринимая действия для полной блокады населённого пункта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.