Представители фракции ЛДПР в Госдуме прокомментировали решение литовских властей остановить железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Как напомнили парламентарии, Москва имеет рычаги давления в сфере экономики.
"Мы можем полностью запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам и транспортным компаниям. На сегодняшний день, это существенная доля доходов ВВП Литвы", — подчеркнули депутаты.
Вместе с этим в ЛДПР предупредили, что Москва способна исключить Литву из Электрического кольца Белоруссии, РФ, Эстонии и Латвии.
Также в ГД обратили внимание на проект Сувалкинского сухопутного коридора. Им называют небольшую территорию Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Вооружённые силы России могут занять это пространство и взять в котёл три страны.
Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что действия Вильнюса являются поводом к войне.
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