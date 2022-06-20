В ЛДПР пригрозили запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам

Представители фракции ЛДПР в Госдуме прокомментировали решение литовских властей остановить железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Как напомнили парламентарии, Москва имеет рычаги давления в сфере экономики.

"Мы можем полностью запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам и транспортным компаниям. На сегодняшний день, это существенная доля доходов ВВП Литвы", — подчеркнули депутаты.

Вместе с этим в ЛДПР предупредили, что Москва способна исключить Литву из Электрического кольца Белоруссии, РФ, Эстонии и Латвии.

Также в ГД обратили внимание на проект Сувалкинского сухопутного коридора. Им называют небольшую территорию Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Вооружённые силы России могут занять это пространство и взять в котёл три страны.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что действия Вильнюса являются поводом к войне.