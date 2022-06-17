Из-за высоких цен на бензин американцы не могут себе позволить съездить даже за продуктами, пишут иностранные издания. Согласно информации, люди в панике и просто "заперлись" в своих домах.
Большая часть граждан США, особенно тех, кто живёт в пригороде, вынуждены экономить еду, так как просто не могут заправить машину чтобы доехать до супермаркета.
"Мне становится всё труднее добывать бензин, чтобы получать бесплатную еду. Дошло до того, что теперь я никуда не могу пойти. Я просто сижу дома", — пожаловалась американка в беседе с The Washington Times.
Другая собеседница издания рассказала, что тратила в неделю около 110 долларов на заправку автомобиля и при этом вынуждена была отказаться от привычного набора продуктов, существенно урезав "меню".
"Мы просто очень, очень бережливы. И это фактически пугает меня до такой степени, что я спрашиваю: насколько далеко это зайдёт?" — резюмировала женщина.
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