Французы сравнили санкции Европы против РФ со "ссорой наркомана с дилером"

Французы раскритиковали европейские власти за бездействие из-за сокращения поставок российского газа по "Северному потоку". По мнению пользователей, своей антироссийской риторикой ЕС делает "больнее" только себе.

Комментаторы отреагировали на сообщение европейских СМИ о том, что всё происходящее связано с напряжёнными отношениями между ЕС и Россией.

"Как говорила ещё моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером", — заявил читатель под статьёй Le Figaro.

Пользователи поддержали сравнение и предложили выгравировать данную фразу над входом в штаб-квартиру ЕС. Ещё один читатель задался вопросом, действительно ли санкции могут сделать "больно" России или же имеют обратный эффект.

"Европе, Европе больно делают! Россия компенсирует свои расходы за счёт скачка на цену газа!" — резюмировал Schroumpfarceur.

В начале недели "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сокращает поставки газа в Европу по "Северному потоку" в объёме до 100 миллионов кубометров в сутки, при учёте, что заявлено было на 67 млн куб. метров больше. А позже, 16 июня, из-за отсутствия ремонта, остановил ещё одну газовую турбину, в итоге прокачка газа сократилась на 100 млн. кубометров.