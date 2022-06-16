В руководстве Украины имеются разногласия о том, куда именно перебрасывать оружие и военную технику, которые поставляются западными странами, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.
"И есть разногласия среди военных сил Украины и оборонного руководства относительно того, куда именно [что] доставлять. Тем не менее, по моему ощущению, мы преодолеваем этот вызов в сфере логистики настолько хорошо, насколько можно", — заявил парламентарий.
Он отмечает, что у подразделений российских Вооруженных сил лучше, чем у противника, обстоит дело с ведением разведки.
"И у россиян в настоящее время лучше разведка, наблюдение и рекогносцировка", — заявил Смит.
Подчёркивается, что у России также лучше дроны, которые видят позиции украинской артиллерии.
Напомним, западные страны сталкиваются с проблемами при обеспечении Киева вооружениями. Ряд стран близок к тому, чтобы исчерпать собственные ресурсы.
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Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.