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В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу переброски оружия Запада

Мир

В руководстве Украины имеются разногласия о том, куда именно перебрасывать оружие и военную технику, которые поставляются западными странами, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу переброски оружия Запада

"И есть разногласия среди военных сил Украины и оборонного руководства относительно того, куда именно [что] доставлять. Тем не менее, по моему ощущению, мы преодолеваем этот вызов в сфере логистики настолько хорошо, насколько можно", — заявил парламентарий.

Он отмечает, что у подразделений российских Вооруженных сил лучше, чем у противника, обстоит дело с ведением разведки.

"И у россиян в настоящее время лучше разведка, наблюдение и рекогносцировка", — заявил Смит.

Подчёркивается, что у России также лучше дроны, которые видят позиции украинской артиллерии.

Напомним, западные страны сталкиваются с проблемами при обеспечении Киева вооружениями. Ряд стран близок к тому, чтобы исчерпать собственные ресурсы.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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