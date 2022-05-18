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Автор Юлиана Смирнова

Слушатели SudRadio раскритиковали власти Франции за поставки оружия на Украину

Мир

Французские слушатели подкаста SudRadio выступили против поставок оружия неонацистам на Украине.

Слушатели SudRadio раскритиковали власти Франции за поставки оружия на Украину

В одном из эфиров SudRadio участие принял военный в отставке Адриана Боке, который был на Украине с гуманитарной миссией. Он доставлял медикаменты и медицинскую технику. Во время своего визита на Незалежную он стал свидетелем зверств со стороны националистов. Зрители были удивлены, поняв, что Боке решил рассказать правду о действиях украинских военных, которые поощряют киевские власти.

"Чёрт, это наконец-то выходит в свет. Это невероятно, что кто-то осмелился говорить об этом на съемках. Спасибо, мистер Бокке", — написал Julien Morel.

"Эта поддержка (Украине со стороны Запада. — Прим. ред.) абсолютно возмутительна", — отметила Caroline Ruby.

"Эта программа, которая задаёт настоящие вопросы: почему Франция поставляет нацистам современное оружие? Огромная благодарность Адриану Боке и Sud Radio", — поблагодарила Midiland.

"Я уже убедился в злодеяниях, совершенных батальоном "Азов"* при вооруженном соучастии западных стран! Франции давно пора открыть глаза и перестать в этом участвовать! Путин не лгал о мотивах неонацистов на Украине", — написал RemVik.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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