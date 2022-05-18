Французские слушатели подкаста SudRadio выступили против поставок оружия неонацистам на Украине.

В одном из эфиров SudRadio участие принял военный в отставке Адриана Боке, который был на Украине с гуманитарной миссией. Он доставлял медикаменты и медицинскую технику. Во время своего визита на Незалежную он стал свидетелем зверств со стороны националистов. Зрители были удивлены, поняв, что Боке решил рассказать правду о действиях украинских военных, которые поощряют киевские власти.

"Чёрт, это наконец-то выходит в свет. Это невероятно, что кто-то осмелился говорить об этом на съемках. Спасибо, мистер Бокке", — написал Julien Morel.

"Эта поддержка (Украине со стороны Запада. — Прим. ред.) абсолютно возмутительна", — отметила Caroline Ruby.

"Эта программа, которая задаёт настоящие вопросы: почему Франция поставляет нацистам современное оружие? Огромная благодарность Адриану Боке и Sud Radio", — поблагодарила Midiland.

"Я уже убедился в злодеяниях, совершенных батальоном "Азов"* при вооруженном соучастии западных стран! Франции давно пора открыть глаза и перестать в этом участвовать! Путин не лгал о мотивах неонацистов на Украине", — написал RemVik.