Финляндия и Швеция — нейтральные государства, поэтому их не должно быть в составе Североатлантического альянса, заявили зрители France24 в комментариях под материалом, посвящённым позиции Турции по поводу возможного расширения НАТО.
Пользователи назвали готовящееся присоединение новых стран к военному блоку "началом конца НАТО". Они поддержали турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступил против вступления в альянс Финляндии и Швеции.
"Отличное решение турецкой дипломатии", — написал один из подписчиков.
Ещё один зритель поблагодарил Анкару за то, что она не "пресмыкается" перед США, как это делают многие европейские политики. Другой комментатор подчеркнул: Турция не является "вассальной страной".
Кроме того, пользователи добавили, что включение новых государств в НАТО приведёт к дестабилизации в регионе.
"Финляндия и Швеция нейтральны", — заключил житель Франции.
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