Зрители France24: Финляндия и Швеция нейтральны, их не должно быть в НАТО

Финляндия и Швеция — нейтральные государства, поэтому их не должно быть в составе Североатлантического альянса, заявили зрители France24 в комментариях под материалом, посвящённым позиции Турции по поводу возможного расширения НАТО.

Пользователи назвали готовящееся присоединение новых стран к военному блоку "началом конца НАТО". Они поддержали турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступил против вступления в альянс Финляндии и Швеции.

"Отличное решение турецкой дипломатии", — написал один из подписчиков.

Ещё один зритель поблагодарил Анкару за то, что она не "пресмыкается" перед США, как это делают многие европейские политики. Другой комментатор подчеркнул: Турция не является "вассальной страной".

Кроме того, пользователи добавили, что включение новых государств в НАТО приведёт к дестабилизации в регионе.

"Финляндия и Швеция нейтральны", — заключил житель Франции.