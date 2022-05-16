Арестович: "Меня выгнали из Офиса президента"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщил, что его уволили из ОП и теперь он устроился работать на заправку.

"Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку и считаю себя счастливым человеком. В это время далеко не каждый может найти работу", — сказал он своём видеоролике, моя лобовое стекло автомобиля.

Однако по мнению украинского издания "Страна.юа", никакого увольнения Арестовича всё-таки не было.

"Скорее всего, никто никого не увольнял, а это его очередной толлинг многочисленных "доброжелателей", которые требуют от (президент Владимир Зеленский, — Прим. ред.) Зеленского прекратить сотрудничество с Арестовичем", — пишут в издании.