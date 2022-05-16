По мнению героя Луганской Народной республики Владимира Полуполтинных, спецоперация на Украине имеет своей целью не только денацификацию и демилитаризацию страны, но и интеграцию региона в состав РФ. Слова военного в своих соцсетях процитировал официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
"Слава Украине в составе России! У нас одна цель", — сказал Полуполтинных в видеоролике, опубликованном Марочко.
До этого о своём желании войти в состав России заявили власти Херсонской области Украины.
Ранее 16 мая официальный представитель ЛНР Иван Филипоненко обнародовал доказательства того, что на Украине вреди военных ВСУ присутствуют польские и американские инструкторы. По его словам, доказательства этому удалось найти при изучении пунктов дислокации ВСУ.
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.