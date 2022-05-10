Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине

Шеф военной разведки США Скотт Беррье заявил, что на Украине наблюдается "патовая" ситуация — ни армия России, ни украинские Вооружённые силы не могут одержать верх.

"Я бы охарактеризовал ее как-то, что русские не побеждают и украинцы не побеждают, и мы отчасти в состоянии пата", — сказал Беррье.

Если Россия не направит на Украину дополнительные силы, то патовая ситуация может затянуться.

Ранее разведывательное управление Пентагона констатировало, что украинский конфликт зашёл в тупик. По данным американских спецслужб, армия Россия планирует выйти к Приднестровью, расширив для этого "коридор" по суше.

По мнению главы Национальной разведки США Эврил Хейнс, российское руководство готово к тому, что украинский конфликт затянется. Она считает, что даже после победы на Донбассе президент России Владимир Путин не остановит спецоперацию на Украине.