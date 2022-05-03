Известный российский писатель, бывший замкомбата Армии ДНР Захар Прилепин заявил, что для понимания реальных потерь ВСУ нужно посмотреть на действия киевских властей.
Киев продолжает рассказывать всем о своих минимальных потерях и скорой победе. По словам властей Незалежной, Россия теряет в десятки раз больше техники и живой силы, чем они.
Прилепин заявил, что для понимания реальной ситуации необходимо сопоставить несколько фактов. Один из них, по словам Прилепина, это преимущество Украины в живой силе. ВСУ превосходило по численности ВС РФ в 2 раза в начале специальной военной операции (СВО). Однако теперь это преимущество уменьшилось до 1,5 раза.
Помимо своих граждан Киев зазывает к себе наёмников из других стран. Прилепин сообщил, что, по некоторым данным, в СВО участвуют до 20 тысяч иностранных бойцов.
"Наконец, Украина готовит то ли третью, то ли уже четвёртую волну мобилизации. И при этом они, по словам Зеленского, потеряли 3 тыс. человек", — заявил Прилепин.
Писатель задаётся вполне логичным вопросом, для чего все эти волны мобилизации, зазывание к себе иностранных военных и просьбы дать технику, если у них всё хорошо? Прилепин пришёл к закономерному выводу — потому что потери у ВС Украины катастрофические.
"Тем временем Россия, попугав немного нашего несчастного неприятеля сирийскими и какими-то ещё эфиопскими, что ли, добровольцами, никаких наёмников так и не взяла на работу. Никакой мобилизации наша сторона тоже не проводила. <…> Воюем тем, что есть. Да, у нас обидные и горькие потери. Но с потерями той стороны они просто несопоставимы", — рассказал Прилепин.
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