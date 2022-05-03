Прилепин: для понимания потерь ВСУ нужно посмотреть на действия киевских властей

Известный российский писатель, бывший замкомбата Армии ДНР Захар Прилепин заявил, что для понимания реальных потерь ВСУ нужно посмотреть на действия киевских властей.

Киев продолжает рассказывать всем о своих минимальных потерях и скорой победе. По словам властей Незалежной, Россия теряет в десятки раз больше техники и живой силы, чем они.

Прилепин заявил, что для понимания реальной ситуации необходимо сопоставить несколько фактов. Один из них, по словам Прилепина, это преимущество Украины в живой силе. ВСУ превосходило по численности ВС РФ в 2 раза в начале специальной военной операции (СВО). Однако теперь это преимущество уменьшилось до 1,5 раза.

Помимо своих граждан Киев зазывает к себе наёмников из других стран. Прилепин сообщил, что, по некоторым данным, в СВО участвуют до 20 тысяч иностранных бойцов.

"Наконец, Украина готовит то ли третью, то ли уже четвёртую волну мобилизации. И при этом они, по словам Зеленского, потеряли 3 тыс. человек", — заявил Прилепин.

Писатель задаётся вполне логичным вопросом, для чего все эти волны мобилизации, зазывание к себе иностранных военных и просьбы дать технику, если у них всё хорошо? Прилепин пришёл к закономерному выводу — потому что потери у ВС Украины катастрофические.

"Тем временем Россия, попугав немного нашего несчастного неприятеля сирийскими и какими-то ещё эфиопскими, что ли, добровольцами, никаких наёмников так и не взяла на работу. Никакой мобилизации наша сторона тоже не проводила. <…> Воюем тем, что есть. Да, у нас обидные и горькие потери. Но с потерями той стороны они просто несопоставимы", — рассказал Прилепин.