Власти Польши не признаются в желании присоединить Западную Украину

Польские власти пытаются показать, что они не собираются устанавливать контроль над Западной Украиной.

28 апреля глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что, по данным Службы внешней разведки РФ, Польша обсуждает с США планы по возвращению себе своих "исторических территорий" на Западной Украине. Нарышкин пояснил, что Польша мечтает о повторении исторического раздела территорий, который произошёл после Первой мировой войны. Тогда коллективный Запад позволил польским властям оккупировать часть украинской территории с целях защиты от "угрозы, исходящей от большевиков", а потом дал разрешение на вхождение оккупированных земель в состав Польши.

По словам пресс-секретаря министра польских спецслужб Станислава Жарина, информация о подготовке к "воссоединению" с Западной Украиной не соответствует действительности. Жарин заявил, что такие заявления распространяются для того, чтобы нарушить доверие и сотрудничество между Варшавой и Киевом.

Почти сразу после выступления Нарышкина Польша проинформировала о масштабных учениях в северо-восточной части страны, которые начнутся 1 мая. На сайте ВС Польши говорится, что учения являются "плановыми", однако поляков убедительно попросили не снимать перемещения войск и авиации, и не выкладывать фото в Интернет.