Польские власти пытаются показать, что они не собираются устанавливать контроль над Западной Украиной.
28 апреля глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что, по данным Службы внешней разведки РФ, Польша обсуждает с США планы по возвращению себе своих "исторических территорий" на Западной Украине. Нарышкин пояснил, что Польша мечтает о повторении исторического раздела территорий, который произошёл после Первой мировой войны. Тогда коллективный Запад позволил польским властям оккупировать часть украинской территории с целях защиты от "угрозы, исходящей от большевиков", а потом дал разрешение на вхождение оккупированных земель в состав Польши.
По словам пресс-секретаря министра польских спецслужб Станислава Жарина, информация о подготовке к "воссоединению" с Западной Украиной не соответствует действительности. Жарин заявил, что такие заявления распространяются для того, чтобы нарушить доверие и сотрудничество между Варшавой и Киевом.
Почти сразу после выступления Нарышкина Польша проинформировала о масштабных учениях в северо-восточной части страны, которые начнутся 1 мая. На сайте ВС Польши говорится, что учения являются "плановыми", однако поляков убедительно попросили не снимать перемещения войск и авиации, и не выкладывать фото в Интернет.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.