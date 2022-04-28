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Автор Светлана Нерадовская

Власти Польши не признаются в желании присоединить Западную Украину

Мир

Польские власти пытаются показать, что они не собираются устанавливать контроль над Западной Украиной.

Власти Польши не признаются в желании присоединить Западную Украину

28 апреля глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что, по данным Службы внешней разведки РФ, Польша обсуждает с США планы по возвращению себе своих "исторических территорий" на Западной Украине. Нарышкин пояснил, что Польша мечтает о повторении исторического раздела территорий, который произошёл после Первой мировой войны. Тогда коллективный Запад позволил польским властям оккупировать часть украинской территории с целях защиты от "угрозы, исходящей от большевиков", а потом дал разрешение на вхождение оккупированных земель в состав Польши.

По словам пресс-секретаря министра польских спецслужб Станислава Жарина, информация о подготовке к "воссоединению" с Западной Украиной не соответствует действительности. Жарин заявил, что такие заявления распространяются для того, чтобы нарушить доверие и сотрудничество между Варшавой и Киевом.

Почти сразу после выступления Нарышкина Польша проинформировала о масштабных учениях в северо-восточной части страны, которые начнутся 1 мая. На сайте ВС Польши говорится, что учения являются "плановыми", однако поляков убедительно попросили не снимать перемещения войск и авиации, и не выкладывать фото в Интернет.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина сергей нарышкин
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