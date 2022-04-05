Пентагоне отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) сообщило, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты.

"DARPA и его партнер в лице ВВС США недавно завершили лётные испытания ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin", — завили в оборонном ведомстве США.

Во время испытаний ракета развила скорость более 5 махов, поднялась на высоту около 12 километров и преодолела расстояние в 550 километров. Это второе успешное испытание гиперзвуковой ракеты в США, отметили в Пентагоне.

По данным телеканала CNN, американские военные в середине марта скрыли испытание своей гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать усиления напряжённости в отношениях с Россией.

Ранее в ходе спецоперации на Украине армия Россия атаковала гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" украинские военные объекты. Немецкий обозреватель Герхард Хегман назвал эти ракетные пуски предупреждением для Североатлантического альянса.