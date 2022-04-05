Экономист Бадалов: мир может столкнуться с дефицитом продовольствия к осени

К осени весь мир может столкнуться с дефицитом продовольствия, так как к подорожанию энергетических ресурсов добавится проблема нехватки зерновых культур. Об этом сообщил экономист Лазарь Бадалов.

По словам специалиста, санкции, введённые против РФ, негативно сказываются на экономике всех государств.

Как отметил эксперт, больше всего пострадал рынок нефти и газа, ведь стоимость энергоресурсов возросла до пиковых показателей. Он напомнил, что такая ситуация возникла в условия регулярных поставок топлива на мировые рынки. Если бы их сократили, топливный кризис ударил бы намного больнее по Европе.

"Настоящий дефицит продовольствия в мире может возникнуть к осени, когда к высокой стоимости топлива добавится недостаток зерновых культур", — сказал Бадалов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что развивающиеся страны Европы и бедные африканские государства сложнее всего будут переносить кризисную ситуацию, а Германия, Франция и Великобритания смогут справиться с трудностями. Эксперт убеждён: Греция, Италия, Кипр, Испания спасутся только с помощью наращивания долгов.

Также Бадалов призвал не забывать, что вскоре в мире начнётся миграционный кризис.