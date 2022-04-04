Украинских беженцев может ждать судьба беженцев афганских

Несколько западных стран обещали принять украинских беженцев. Но их способность сделать это уже поставлена под сомнение многочисленными правозащитными группами и экспертами, которые считают, что граждане Незалежной могут повторить судьбу "ныне забытых" афганских мигрантов.

В конце марта президент США Джо Байден пообещал принять 100 тысяч украинских беженцев. Однако никаких юридических критериев для установления того, кто именно имеет право попасть на американскую землю, пока не существует.

Нынешние обещания украинцам навевают аналогию с ситуацией в Афганистане, когда те, кто работал на западную коалицию, бежали от талибов* на фоне вывода войск США и их союзников из страны в августе прошлого года. Тогда Вашингтон объявил приоритетную программу для афганцев, а те, кому удалось бежать из страны американскими военными рейсами на фоне хаотичной эвакуации Кабула, были допущены в США с временным статусом, называемым "гуманитарным условно-досрочным освобождением".

"Когда дело доходит до Украины, мы можем только молиться, чтобы администрация Байдена пошла по другому пути, чем с афганцами”, — сказал журналистам Марк Хэтфилд, президент еврейской переселенческой организации HIAS в США.

Он напомнил, что, в то время как около 16 тысяч афганцев обратились с просьбой о включении их в приоритетную программу, никому из них пока не удалось попасть в США. Процесс приема просителей убежища является чрезвычайно длительным и сложным, поскольку, по признанию самого Госдепартамента США, оформление потенциального беженца занимает в среднем от 12 до 18 месяцев.

"На бумаге есть программа, есть какой-то номинальный процесс, — говорит Сунил Варгезе, директор по политике Международного проекта помощи беженцам. — Но не похоже, что есть политическая воля, чтобы сделать это большой, надежной вещью”.

Джумана Або Окса, менеджер по психическому здоровью в греческой неправительственной организации Elpida Home, помогающей беженцам, констатирует, что многие афганцы, которые стремились получить статус беженца в США, стремятся теперь "поселиться в другом месте вместо того, чтобы оставаться в ловушке бюрократического лимба, живя во временных убежищах".

"Неопределенное будущее тяжело сказывается на этих перемещенных лицах. Люди думали, что они переедут через две-три недели. Люди переживают эмоциональные ураганы. Они потеряли все. У них есть семьи, застрявшие в Афганистане, которые не могут уехать”, — говорит Або Окса.

Не только США "плевать" на беженцев

Афганцы, которые бежали от талибов*, столкнулись с аналогичной ситуацией в Великобритании, еще одной стране, которая взяла на себя смелые обязательства помочь им — как и украинцам — в условиях кризиса. В отличие от США, Лондон принял афганских беженцев в страну, но не смог обеспечить их постоянным жильем. Примерно через восемь месяцев после падения поддерживаемого Западом афганского правительства Лондону удалось обеспечить жильем только 4000 человек, а еще 12 000 остаются временно размещенными в гостиницах.

"Помощь просителям убежища в Великобритании оказалась кропотливым процессом, пронизанным неумелым государственным планированием, отсутствием политического отношения и общей враждебностью по отношению к афганскому народу", — заявил американским журналистам директор программы Amnesty International по правам беженцев и мигрантов Стив Вальдес-Саймондс и добавил: — В основе иммиграционной политики и политики предоставления убежища в Великобритании лежит ксенофобское отношение”.

Помимо бюрократических сложностей, на пути украинских беженцев в Европу встал ещё и прагматизм: не желают "принимающие стороны" тратиться на их содержание. Например, Польша уже открыто об этом заявила, потребовав на свою "доброту" денег от Евросоюза.

*запрещённая в России террористическая организация