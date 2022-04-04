Несколько западных стран обещали принять украинских беженцев. Но их способность сделать это уже поставлена под сомнение многочисленными правозащитными группами и экспертами, которые считают, что граждане Незалежной могут повторить судьбу "ныне забытых" афганских мигрантов.
Нынешние обещания украинцам навевают аналогию с ситуацией в Афганистане, когда те, кто работал на западную коалицию, бежали от талибов* на фоне вывода войск США и их союзников из страны в августе прошлого года. Тогда Вашингтон объявил приоритетную программу для афганцев, а те, кому удалось бежать из страны американскими военными рейсами на фоне хаотичной эвакуации Кабула, были допущены в США с временным статусом, называемым "гуманитарным условно-досрочным освобождением".
"Когда дело доходит до Украины, мы можем только молиться, чтобы администрация Байдена пошла по другому пути, чем с афганцами”, — сказал журналистам Марк Хэтфилд, президент еврейской переселенческой организации HIAS в США.
Он напомнил, что, в то время как около 16 тысяч афганцев обратились с просьбой о включении их в приоритетную программу, никому из них пока не удалось попасть в США. Процесс приема просителей убежища является чрезвычайно длительным и сложным, поскольку, по признанию самого Госдепартамента США, оформление потенциального беженца занимает в среднем от 12 до 18 месяцев.
"На бумаге есть программа, есть какой-то номинальный процесс, — говорит Сунил Варгезе, директор по политике Международного проекта помощи беженцам. — Но не похоже, что есть политическая воля, чтобы сделать это большой, надежной вещью”.
Джумана Або Окса, менеджер по психическому здоровью в греческой неправительственной организации Elpida Home, помогающей беженцам, констатирует, что многие афганцы, которые стремились получить статус беженца в США, стремятся теперь "поселиться в другом месте вместо того, чтобы оставаться в ловушке бюрократического лимба, живя во временных убежищах".
"Неопределенное будущее тяжело сказывается на этих перемещенных лицах. Люди думали, что они переедут через две-три недели. Люди переживают эмоциональные ураганы. Они потеряли все. У них есть семьи, застрявшие в Афганистане, которые не могут уехать”, — говорит Або Окса.
Афганцы, которые бежали от талибов*, столкнулись с аналогичной ситуацией в Великобритании, еще одной стране, которая взяла на себя смелые обязательства помочь им — как и украинцам — в условиях кризиса. В отличие от США, Лондон принял афганских беженцев в страну, но не смог обеспечить их постоянным жильем. Примерно через восемь месяцев после падения поддерживаемого Западом афганского правительства Лондону удалось обеспечить жильем только 4000 человек, а еще 12 000 остаются временно размещенными в гостиницах.
"Помощь просителям убежища в Великобритании оказалась кропотливым процессом, пронизанным неумелым государственным планированием, отсутствием политического отношения и общей враждебностью по отношению к афганскому народу", — заявил американским журналистам директор программы Amnesty International по правам беженцев и мигрантов Стив Вальдес-Саймондс и добавил: — В основе иммиграционной политики и политики предоставления убежища в Великобритании лежит ксенофобское отношение”.
Помимо бюрократических сложностей, на пути украинских беженцев в Европу встал ещё и прагматизм: не желают "принимающие стороны" тратиться на их содержание. Например, Польша уже открыто об этом заявила, потребовав на свою "доброту" денег от Евросоюза.
*запрещённая в России террористическая организация
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