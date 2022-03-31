Власти Польши поссорились из-за того, кто больший русофоб

Польская партия "Право и справедливость" — правящая в стране — подала в парламент ходатайство с требованием об отставке спикера верхней палаты (Сената) Томаша Гродзкого.

По словам заместителя спикера Марека Пенка, в истории польского Сената это первое такое ходатайство. Стоит добавить, что сам Пенк претендует на место спикера.

Интересна причина, по которой "Право и справедливость" требует отставки спикера. Дело в том, что Томаш Гродзкий обвинил власти Польши в том, что они недостаточно настроены против России.

"Непосредственной причиной подачи такой заявки стало скандальное, недопустимое высказывание в форме обращения к украинскому народу", — сообщил Марек Пенк.

По его словам, в своей речи спикер Сената приписал правительству Польши ответственность за финансирование российских властей, сообщает ТАСС.

Ранее Гродзкий разместил в Twitter запись, адресованную Верховной раде Украины. Он извинился за то, что "некоторые компании позорно продолжают свою деятельность в России, что тысячи грузовиков все еще едут через Польшу в Белоруссию" и что "правительство по-прежнему импортирует российский уголь и не может заморозить активы российских олигархов".

Сложно сказать, насколько значительны активы российских олигархов в Польше. Но вообще споры о том, кто более антироссийски настроен, примечательны.

Стоит напомнить, что накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил: "То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем".

По его словам, в контексте событий на Украине "Польша устанавливает в этой области определённые стандарты".

Кроме того, Моравецкий презентовал "план дерусификации энергетики" Польши, то есть намерении полностью отказаться от поставок энергоресурсов из России до конца текущего года.

Понятно, что нынешняя история скорее пример внутриполитических разбирательств. Для которых обвинения в недостаточной русофобии — только предлог. А в том, что власти Польши одни из наиболее антироссийски настроенных — нет никаких сомнений.