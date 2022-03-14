Слуцкий: процедуры выхода РФ из Совета Европы нужно начать как можно скорее

Москве не стоит медлить с запуском межгосударственных процедур по выходу РФ из Совета Европы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Межгосударственные процедуры по выходу России из Совета Европы необходимо начинать как можно скорее. Окончательное решение, конечно, остается за президентом России", — цитирует ТАСС заявление депутата.

По словам Слуцкого, в настоящее время Совет Европы стал "сателлитом Вашингтона", который также обслуживает Евросоюз и НАТО. Парламентарий заявил также об отсутствии у российских властей иллюзий относительно честности бывших партнёров.

"Нам нечего больше делать на страсбургской площадке", — подчеркнул политик.

Он отметил, что россияне могут опасаться по поводу невозможности обращения в Европейский суд по правам человека после выхода из Совета Европы.

"Все права человека Россия может гарантировать самостоятельно", — сказал депутат.

Ранее в российском МИД заявили, что РФ больше не будет участвовать в Совете Европы.

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