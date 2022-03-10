Политолог оценил намерение российских властей уйти из Совета Европы

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление МИД РФ о вероятном уходе нашей страны из Совета Европы.

"Совет Европы — в принципе, европейская организация. И Россия вступала с целью участия регулирования европейских дел, как известно, в Совете Европы. Кроме того, Россия является главным донором этой организации. Но без участия нашей страны, конечно, данная организация теряет свой всеевропейский смысл", — сказал политолог.

По словам эксперта, если Москва перестанет быть частью этой организации, в ней останутся только пропагандирующие ненависть к России политики. При этом в прошлом у членов Совета Европы получалось воспринимать разные мнения и достигать компромисса, подчеркнул специалист.

"Даже затрудняюсь сказать, какое у оставшихся членов совета будущее и кому они будут нужны, кроме самих себя", — заключил Оленченко.

Ранее представители МИД РФ заявили, что Совет Европы стал "площадкой самолюбования Евросоюза и НАТО". По этой причине власти нашей страны решили прекратить членство в этой организации, отметили в ведомстве.

"Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену попираемого США и их сателлитами международного права", — написали в сообщении ведомства.

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