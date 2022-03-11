Премьер-министр Канады: НАТО не поможет Зеленскому закрыть небо над Украиной

НАТО не сможет выполнить просьбу Киева о введении бесполётной зоны над Украиной, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он сообщил, что накануне, 10 марта, говорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, и тот попросил закрыть небо над его страной. Трюдо заявил, что эту просьбу выполнить невозможно из-за угрозы втягивания альянса в прямой конфликт с РФ.

"Риск эскалации, ... втягивания НАТО в прямой конфликт, если мы отправим самолеты НАТО на Украину... Мы можем сделать ужасно много и делаем всё возможное. Но на это пойти не можем", - цитирует премьер-министра РИА Новости.

Ранее о невозможности установления бесполётной зоны над Украиной заявил премьер Великобритании Борис Джонсон. По его словам, это приведёт к прямому столкновению с РФ.

Согласно заявлению российского президента Владимира Путина, в РФ будут рассматривать участие в создании бесполётной зоны над Украиной как вовлечение в вооруженный конфликт.

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