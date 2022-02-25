TDT: в НАТО отказали Зеленскому "закрыть небо" Украины — "Путина не остановишь"

Представители Запада ответили на просьбу президента Украины Владимира Зеленского организовать бесполётную зону над Незалежной. Блок НАТО сослался на опасение, что такое решение может привести к прямому столкновению альянса с Россией.

О таком решении заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Его (президента России Владимира Путина — Прим. ред.) не остановить кучей самолётов НАТО над Украиной. На самом деле самолёты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5", — цитирует Хиппи The Daily Telegraph.

Статья номер пять, на которую сослался замминистра, входит в Вашингтонский договор о принципе коллективной обороны НАТО. Хиппи подчеркнул, что Лондон не намерен направлять своих военных на территорию Украины и уточнил, что во время "военной операции" Москва может применить "тактическое ядерное оружие".

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