Минобороны РФ заявило о достижении господства в воздухе над всей Украиной

Российским военным удалось достигнуть господства в воздухе над всей Украиной в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", — заявил в ходе брифинга представитель российского военного ведомства.

По его словам, за последние сутки силы РФ уничтожили четыре украинских боевых самолёта на земле и один — в воздухе. Кроме того, уничтожены восемь машин "Бук М-1", а также станции наведения ЗРК С-300, "Бук М-1" и три радиотехнические позиции со станциями П-14.

РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе операции запланировано выведение из строя объектов военной инфраструктуры Украины, её ПВО, военных аэродромов и авиации. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен