Newsweek: по данным разведки США, РФ вторгнется на Украину в течение 48 часов

Белый дом со ссылкой на американскую разведку предупредил лидера Украины Владимира Зеленского, что Россия начнёт полномасштабное "вторжение" в ближайшие двое суток. Об этом информирует Newsweek.

"Президент Украины получил предупреждение, что Россия начнёт вторжение в течение 48 часов, по данным разведки США, это произойдёт с высокой вероятностью", — сообщили в американской разведке.

Тревожным признаком, указывающим на агрессивные планы РФ, посчитали нарушение Россией воздушного пространства Украины утром 23 февраля, которая "совершила непродолжительный полёт над Украиной, возможно, разведывательным самолётом".

В правительстве Зеленского подтвердили, что он получил предупреждение. При этом было отмечено, что Киев получает подобные предупреждения уже третий раз за один месяц.

Ранее зампомощника главы США по нацбезопасности Джонатан Файнер отметил, что момент признания Россией независимости ДНР и ЛНР можно считать началом её нападения на Украину.

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