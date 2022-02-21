Лавров: РФ не получила подтверждения информации посольства США о риске терактов

Российские власти не получили каких-либо подтверждений информации американского посольства о якобы готовящихся в Москве и Санкт-Петербурге терактах. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве, в Санкт-Петербурге… До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли", — цитирует министра ТАСС.

По словам Лаврова, в американском посольстве в качестве обоснования распространённой информации сослались на то, что читали о вероятности терактов в российских СМИ.

"Насколько серьёзна такая работа и насколько солидно для государственных учреждений, имею в виду посольство и структуры в Вашингтоне, заниматься подобным, я думаю, каждому необходимо судить самому", — отметил глава МИД.

Посольство США опубликовало 20 февраля предупреждение для своих граждан в РФ о якобы существующей вероятности терактов в общественных местах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в территориях возле российско-украинской границы России.

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