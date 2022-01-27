EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Экс-сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в РФ

Происшествия

Бывшего сотрудника американского посольства США в РФ Марка Фогеля обвинили в контрабанде и хранении наркотиков.

Экс-сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в РФ

Как сообщает "МВД-медиа" со ссылкой на УТ МВД РФ по ЦФО, гражданину США инкриминируются статьи УК РФ "Контрабанда наркотических средств в крупном размере" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере".

Обвиняемый был задержан после обнаружения наркотиков в его багаже в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. Таможенники нашли марихуану в упаковках от контактных линз и масло каннабиса в картриджах для электронных сигарет.

Правоохранители полагают, что обнаруженные запрещённые вещества могли предназначаться для распространения в англо-американской школе, в которой преподавал экс-сотрудник посольства.

В отношении иностранца завели уголовное дело. По месту его жительства провели обыск. Однако, как отмечается в сообщении, супруга гражданина США успела избавиться от улик до прибытия правоохранителей, что зафиксировали камеры наблюдения.

Сообщается, что Химкинский горсуд избрал для Фогеля меру пресечения в виде заключения под стражу, так как тот мог скрыться от следователей на территории американского посольства.

Согласно сведениям ТАСС, Фогеля задержали ещё летом прошлого года. После его ареста в американском посольстве отказались от комментариев по этому поводу из соображений конфиденциальности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

На почту МВД пришли наркотики
Автор: Владимир Васютченко
Темы наркотики
Новости
Экс-сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в РФ
Разин рассказал о злоключениях Шатунова в штате Флорида США: "Началось"
Москалькова: россияне в ДНР и ЛНР просят о помощи
Педиатр Левадная назвала самые опасные симптомы "омикрона" у детей
Шнур высмеял идею с паспортами болельщиков
Галкин рассказал, почему перестал снимать домашние видео с Аллой
Смольный снова оказался не готов к приезду Путина
Медведев: "На 100% уверен в том, что Северный поток-2 введут в эксплуатацию"
К Путину обратились с просьбой учредить День памяти о геноциде советского народа
Александр Буйнов показал виновника своего падения с лестницы
Последние материалы
Педиатр Левадная назвала самые опасные симптомы "омикрона" у детей
Оклахомская мозаика: сделано до появления человечества?
Шнур высмеял идею с паспортами болельщиков
Галкин рассказал, почему перестал снимать домашние видео с Аллой
Смольный снова оказался не готов к приезду Путина
Медведев: "На 100% уверен в том, что Северный поток-2 введут в эксплуатацию"
"Контакты нецелесообразны": Медведев о переговорах с "талейранами" из Киева
К Путину обратились с просьбой учредить День памяти о геноциде советского народа
Александр Буйнов показал виновника своего падения с лестницы
Суточное число заражений COVID-19 резко выросло в РФ
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
Здоровье
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Ирина Шлионская Оклахомская мозаика: сделано до появления человечества? Ирина Шлионская Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров Андрей Мартынюк Англосаксы в панике: эвакуируют своих из Украины Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
Переговоры России и Украины по Донбассу в Париже продлились почти девять часов
Мир. Новости мира
Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"
Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат
Бывший СССР
Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников