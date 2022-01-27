Экс-сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в РФ

Бывшего сотрудника американского посольства США в РФ Марка Фогеля обвинили в контрабанде и хранении наркотиков.

Как сообщает "МВД-медиа" со ссылкой на УТ МВД РФ по ЦФО, гражданину США инкриминируются статьи УК РФ "Контрабанда наркотических средств в крупном размере" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере".

Обвиняемый был задержан после обнаружения наркотиков в его багаже в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. Таможенники нашли марихуану в упаковках от контактных линз и масло каннабиса в картриджах для электронных сигарет.

Правоохранители полагают, что обнаруженные запрещённые вещества могли предназначаться для распространения в англо-американской школе, в которой преподавал экс-сотрудник посольства.

В отношении иностранца завели уголовное дело. По месту его жительства провели обыск. Однако, как отмечается в сообщении, супруга гражданина США успела избавиться от улик до прибытия правоохранителей, что зафиксировали камеры наблюдения.

Сообщается, что Химкинский горсуд избрал для Фогеля меру пресечения в виде заключения под стражу, так как тот мог скрыться от следователей на территории американского посольства.

Согласно сведениям ТАСС, Фогеля задержали ещё летом прошлого года. После его ареста в американском посольстве отказались от комментариев по этому поводу из соображений конфиденциальности.

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