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Автор Владимир Васютченко

В ДНР заявили о гибели мирного жителя в Донецке

Мир

Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка 21 февраля.

В ДНР заявили о гибели мирного жителя в Донецке

Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, инцидент произошёл в посёлке шахты имени Челюскинцев.

"По оперативной информации…, на пересечении ул. Дунаевского и ул. Маркина погиб мирный житель. Анкетные данные уточняются, информация проверяется", — говорится в сообщении.

Согласно сведениям представительства, в результате обстрела посёлка шахты имени Челюскинцев со стороны ВСУ один из снарядов упал рядом со школой №105 на улице Войкова, повредив фасад и остекление учебного заведения.

Ранее сообщалось, что 21 февраля в результате миномётного обстрела посёлка шахты "Трудовская" погиб направлявшийся на работу шахтёр.

Также стало известно о потерях среди бойцов ДНР. "В результате украинской агрессии погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР, ещё один получил тяжёлые ранения, двое — контужены", — сообщается в телеграм-канале Народной милиции.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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